petergomezblog : Nel listino di Conte i magistrati Scarpinato e De Raho. Poi i big M5s: da Appendino a Patuanelli. E pure l’ex minis… - petergomezblog : M5s, Conte: “Lotta contro le mafie e contrasto ai cambiamenti climatici obiettivi della nostra azione politica”… - fanpage : Pochi giorni prima della crisi di governo alcune indiscrezioni parlavano di una telefonata tra Mario Draghi e Beppe… - RobertoRenga : RT @Corriere: M5S, Conte incassa il sì al suo listino: «Hanno votato in 50 mila» - telodogratis : M5s, approvato il listino proposto da Conte: i risultati -

"Riduzione dell'orario di lavoro a parità salariale". E' la proposta elettoraleche Giuseppemette in campo in una intervista a la Stampa."E' un tema forte - afferma il presidente- importante. Possiamo partire da quattro ore di riduzione sulle 40 settimanali. Ne ...Così in un tweet il leaderGiuseppecommenta il risultato delle parlamentarie 5 Stelle.Chiuse parlamentarie M5S con affluenza record. Nel centrodestra, Forza Italia in alto mare. Partita aperta su 15 uninominali a 'Noi moderati' ..."Ne discuteremo: non va fatto contro le imprese, ma in Italia abbiamo una media di ore lavorate che è tra le più alte in Europa senza benefici per la produttività" ...