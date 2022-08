Incendi a Pantelleria: in fuga i turisti, evacuate le ville di Armani, Tardelli e Merlino. Protezione civile: “Fuoco appiccato in modo scientifico in due posti diversi, a favore di vento” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le fiamme divampate da Khamma e Gadir, divorati ettari di vegetazione. Distrutti i pali della luce. Le persone fatte evacuare con le barche Leggi su lastampa (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le fiamme divampate da Khamma e Gadir, divorati ettari di vegetazione. Distrutti i pali della luce. Le persone fatte evacuare con le barche

myrtamerlino : Dopo un'estate torrida e piena di #incendi questa sera anche la mia amata #Pantelleria brucia. Un incendio doloso… - Corriere : Pantelleria, incendio nel pomeriggio: case evacuate, abitanti in fuga - infoitinterno : Incendi Pantelleria, 'fuoco appiccato in modo scientifico' - infoitinterno : Incendi: capo protezione Civile Sicilia, 'fuoco appiccato a Pantelleria in modo scientifico' - nino_longobardi : RT @myrtamerlino: Dopo un'estate torrida e piena di #incendi questa sera anche la mia amata #Pantelleria brucia. Un incendio doloso qui d… -