Il modulo da compilare dagli utenti per richiedere il rimborso a DAZN (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il campionato di Serie A è appena iniziato, ma gli utenti di DAZN hanno iniziato a protestare per i disservizi riscontrati in occasione della prima giornata del massimo torneo italiano. In particolar modo si sono registrati problemi di accesso prima della partita e durante i match. In tanti non sono riusciti a collegarsi. L'Agcom ha chiesto alla piattaforma web una procedura semplificata, quasi automatica, per le richieste di indennizzo. DAZN ha accettato la proposta, ma la modalità non è stata ancora comunicata ufficialmente. Il rimborso è previsto per il 25% del costo mensile dell'abbonamento. Nel frattempo, per anticipare i tempi, è stato pubblicato un modulo per richieste indennizzo DAZN per richiedere il rimborso.

CalcioWeb : Come richiedere il rimborso a #DAZN? Il modulo da compilare - is_clapton : RT @Jurgen__K: Compilare un modulo per avere 5 euro di elemosina?!? Hanno tutti i dati che servono, generalità, numeri di carte di credito,… - sghi29 : RT @Jurgen__K: Compilare un modulo per avere 5 euro di elemosina?!? Hanno tutti i dati che servono, generalità, numeri di carte di credito,… - simonegianc : Il 25% di 29,9€ è 7,47€. Pure un modulo dovrei compilare per averli come rimborso? I miei teneteveli, pezzenti.… - Jurgen__K : Compilare un modulo per avere 5 euro di elemosina?!? Hanno tutti i dati che servono, generalità, numeri di carte di… -