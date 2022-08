Follia a Venezia: sci d’acqua nel Canal Grande | Le immagini e i precedenti di inciviltà in Laguna (Di mercoledì 17 agosto 2022) Hanno deciso di fare sci d’acqua in uno dei luoghi più importanti e ricchi di storia al mondo, scatenando un’ondata di polemiche. I video e le foto di alcuni passanti che si trovavano a bordo di una piccola barca mostrano due giovani che si lanciano nello sci d’acqua “a motore” nel Canal Grande, a Venezia. Al momento i due giovani non sono stati ancora identificati ma probabilmente non riusciranno a cavarsela per molto. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, vuole assolutamente che si arrivi all’identità dei due giovani che hanno deciso di praticare sci d’acqua sul Canal Grande. Il primo cittadino Veneziano ha pubblicato sui social il video della bravata e non ha usato giri di parole per commentare ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Hanno deciso di fare sciin uno dei luoghi più importanti e ricchi di storia al mondo, scatenando un’ondata di polemiche. I video e le foto di alcuni passanti che si trovavano a bordo di una piccola barca mostrano due giovani che si lanciano nello sci“a motore” nel, a. Al momento i due giovani non sono stati ancora identificati ma probabilmente non riusciranno a cavarsela per molto. Il sindaco di, Luigi Brugnaro, vuole assolutamente che si arrivi all’identità dei due giovani che hanno deciso di praticare scisul. Il primo cittadinono ha pubblicato sui social il video della bravata e non ha usato giri di parole per commentare ...

