Europei di Nuoto | Razzetti strappa l’argento nei 200 misti | “Per poco è stato oro… peccato”

Roma – Il magico europeo di Roma di Alberto Razzetti si chiude con un clamoroso argento nei 200 misti, che migliora il bronzo di Budapest 2021, vinti dall'ungherese Hubert Kos in 1'57"72. Il 23enne tocca in 1'57"82 (55"41 ai 100), non troppo lontano dal suo record italiano di 1'57"13 siglato a Riccione nel 2021. "peccato per il decimo che mi separa da Kos, c'è sempre un po' di rammarico quando si arriva così vicino dall'oro – sottolinea Razzo, oro nei 400 misti e bronzo nei 200 farfalla – Non posso che essere contento per il mio europeo: torno a casa con tre medaglie e tante buone sensazioni, in vista della prossima stagione". Terzo è il portoghese Gabriel Jose Lopes in 1'57"72. (federNuoto.it)(foto@DeepBlueMedia)

