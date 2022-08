Europei di atletica, argento nel salto triplo per Andrea Dallavalle (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo il trionfo di Marcell Jacobs, l’Italia è ancora sul podio degli Europei di atletica di Monaco. Andrea Dallavalle, 22enne di origini piacentine, ha conquistato la medaglia d’argento nella gara del salto triplo con la misura di 17.05. L’oro è stato conquistato dal portoghese Pedro Pichardo, con 17.50. Bronzo al francese Jean-Marc Pontvianne. Anche se difficilmente questo medagliere sarà ricco come quello degli Europei di Nuoto, la squadra italiana di atletica ora ha conquistato quattro medaglie. su Open Leggi anche: Europei di Monaco, Marcell Jacobs è tornato: vince la finale dei 100 metri Europei di atletica, prima medaglia per l’Italia: Matteo Giupponi bronzo nella 35 km ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo il trionfo di Marcell Jacobs, l’Italia è ancora sul podio deglididi Monaco., 22enne di origini piacentine, ha conquistato la medaglia d’nella gara delcon la misura di 17.05. L’oro è stato conquistato dal portoghese Pedro Pichardo, con 17.50. Bronzo al francese Jean-Marc Pontvianne. Anche se difficilmente questo medagliere sarà ricco come quello deglidi Nuoto, la squadra italiana diora ha conquistato quattro medaglie. su Open Leggi anche:di Monaco, Marcell Jacobs è tornato: vince la finale dei 100 metridi, prima medaglia per l’Italia: Matteo Giupponi bronzo nella 35 km ...

