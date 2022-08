Educazione sessuale dalla quinta classe della primaria, Sasso contro Bonelli e Fratoianni: “Giù le mani dai bimbi” (Di mercoledì 17 agosto 2022) "Educazione sessuale a partire dall’ultimo anno della scuola primaria. Lo prevede, stando a quanto rilanciato dalle agenzie di stampa, il programma sulla scuola della lista Verdi-Sinistra Italiana, uno dei principali alleati del PD alle prossime elezioni politiche". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 agosto 2022) "a partire dall’ultimo annoscuola. Lo prevede, stando a quanto rilanciato dalle agenzie di stampa, il programma sulla scuolalista Verdi-Sinistra Italiana, uno dei principali alleati del PD alle prossime elezioni politiche". L'articolo .

orizzontescuola : Educazione sessuale dalla quinta classe della primaria, Sasso contro Bonelli e Fratoianni: “Giù le mani dai bimbi” - oggitreviso : Una buona educazione sessuale fin dalle elementari eviterebbe conseguenze, a volte, devastanti… - Bona_y_loca : Mia zia ha detto che una donna che abortisce deve andare in prigione come un omicida. Io le ho risposto che per me… - HGoldenHour : @fabio_difra @dailydrama2022 è il format di tiktok. probabilmente molte persone che hanno visto il video non erano… - LiberoBubu : @lauraboldrini @EnricoLetta E educazione sessuale, che ‘sti giovani…?? -