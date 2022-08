È morto Niccolò Ghedini

Leggi su agi

(Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - È, aveva 62 anni, il parlamentare FI e avvocato, a lungo legale di Silvio Berlusconi,. Da tempo, si apprende, era ricoverato al San Raffaele di Milano. Era uno che non passava inosservato nei Palazzi della politica. Poco 'politico' per la media degli altri parlamentari, algido ma capace di improvvisi guizzi di ironia, puntiglioso come solo un avvocato di spicco sa essere, era comunque un interlocutore di quelli che un cronista politico non puo' lasciarsi scappare quando se ne presenta l'occasione, anche a costo di ricevere un garbato diniego alle domande più 'succose'. E, certo, un protagonista delle cronache legate alle vicende giudiziarie di Silvio Berlusconi. Ma, via via, sempre più vicino al Cavaliere anche nella gestione più propriamente politica del partito. Figlio e fratello di avvocati penalisti, ...