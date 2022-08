OA_Sport : #Ciclismo, Alessia #Vigilia: “Sono contenta anche se la gara è stata dura, il percorso era particolarmente esigente” -

OA Sport

... DERKACH 13:50 TUFFI FINALE " Sincro trampolino 3m misto con Chiara Pellacani e Matteo Santoro 14.00SU STRADA " Cronometro individuale femminile, finale VIGILIAFIDANZA Arianna 15.Le squadre nazionali disu strada (crono compresa), mountain bike, pista e BMX freestyle si preparano a partire per ... convocato dal CT Marco Velo assieme ad Arianna Fidanza,Vigilia e ... Ciclismo, Alessia Vigilia: "Sono contenta anche se la gara è stata dura, il percorso era particolarmente esigente" I risultati e l’ordine di arrivo della cronometro femminile, valevole per gli Europei di Monaco di Baviera 2022, in cui la svizzera Marlen Reusser ha conquistato la medaglia d’oro davanti alle due ola ...Oggi, mercoledì 17 agosto, si correranno a Monaco di Baviera le prove a cronometro valide per i Campionati Europei di Ciclismo su strada 2022. Si partirà con la prova femminile che, così come negli ul ...