Atletica, Europei 2022: Cestonaro in finale, avanzano Lambrughi e Sartori, out Derkach. Che volo di Thiam (Di mercoledì 17 agosto 2022) A Monaco (Germania) proseguono gli Europei 2022 di Atletica leggera. Mattinata della terza giornata riservata a una serie di qualificazioni e batterie, con pochi sussulti in casa Italia. In serata grande spettacolo con Sara Fantini nel martello; i triplisti Emmanuel Ihemeje, Andrea Dallavalle, Tobia Bocchi; Roberta Bruni nel salto con l’asta. BATTERIE 400 METRI OSTACOLI (MASCHILE) – Mario Lambrughi ha vinto agevolmente la propria batteria con il tempo di 50.27, qualificandosi così per le semifinali. L’azzurro ha preceduto lo spagnolo Jesus Delgado (50.61) e il belga Dries van Nieuwenhove (50.85), chiudendo così con il dodicesimo tempo complessivo. Giacomo Bertoncelli eliminato: sesto e ultimo nella sua batteria con il tempo di 51.86, a un secondo dal penultimo. Il migliore del turno è stato il francese Victor Coroller ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) A Monaco (Germania) proseguono glidileggera. Mattinata della terza giornata riservata a una serie di qualificazioni e batterie, con pochi sussulti in casa Italia. In serata grande spettacolo con Sara Fantini nel martello; i triplisti Emmanuel Ihemeje, Andrea Dallavalle, Tobia Bocchi; Roberta Bruni nel salto con l’asta. BATTERIE 400 METRI OSTACOLI (MASCHILE) – Marioha vinto agevolmente la propria batteria con il tempo di 50.27, qualificandosi così per le semifinali. L’azzurro ha preceduto lo spagnolo Jesus Delgado (50.61) e il belga Dries van Nieuwenhove (50.85), chiudendo così con il dodicesimo tempo complessivo. Giacomo Bertoncelli eliminato: sesto e ultimo nella sua batteria con il tempo di 51.86, a un secondo dal penultimo. Il migliore del turno è stato il francese Victor Coroller ...

