Ancona, fermata banda del bancomat. Rubavano carta e codice segreto alle vittime davanti agli sportelli Atm: 14 arresti (Di mercoledì 17 agosto 2022) Avvicinavano le vittime mentre erano impegnate a effettuare operazioni agli sportelli Atm e senza farsi notare riuscivano a carpire il codice segreto delle tessere bancomat. Subito dopo, attiravano l’attenzione dei malcapitati con un pretesto, quasi sempre facendogli credere che gli era caduta a terra una banconota, appropriandosi così della carta bancomat e sostituendola con una del tutto analoga (quasi sempre riutilizzando quelle precedentemente rubate in altri colpi). Così, quando le vittime si allontanavano, prelevavano oppure acquistavano con le carte appena rubate costosi dispositivi elettronici quali, ad esempio, smartphone o tablet. Era questo il modo in cui operava la banda che mattina è stata sgominata dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Avvicinavano lementre erano impegnate a effettuare operazioniAtm e senza farsi notare riuscivano a carpire ildelle tessere. Subito dopo, attiravano l’attenzione dei malcapitati con un pretesto, quasi sempre facendogli credere che gli era caduta a terra una banconota, appropriandosi così dellae sostituendola con una del tutto analoga (quasi sempre riutilizzando quelle precedentemente rubate in altri colpi). Così, quando lesi allontanavano, prelevavano oppure acquistavano con le carte appena rubate costosi dispositivi elettronici quali, ad esempio, smartphone o tablet. Era questo il modo in cui operava lache mattina è stata sgominata dai ...

