Spazio | Leonardo e Asi protagonisti delle prossime missioni lunari | il 29 agosto il primo lancio

(Di martedì 16 agosto 2022) Il meglio dell’industria spaziale è concentrato sulle. Si sta concretizzando un piano ambizioso, sviluppato dalla NASA con la collaborazione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che a distanza di 50 anni dall’ultima camminata lunare di Eugene Cernan, riporterà l’umanità a mettere piede sul nostro satellite. A partire da un’astronauta donna. Non a caso, il nome scelto dall’agenzia spaziale americana per questo programma è “Artemis”, dea della mitologia greca e sorella gemella di quell’Apollo che a sua volta aveva ispirato il nomeprimestatunitensi verso la Luna. Obiettivo di Artemis è tornare sul satellite per restarci. La Luna non sarà solo un punto di arrivo, ma di partenza. Perché il passo successivo sarà quello di testare le tecnologie necessarie ad ...