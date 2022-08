Solbakken firma per il Napoli? Annuncio criptica dell’attaccante

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 16 agosto 2022) Olaè uno dei nomi in cima alla lista di mercato delper il futuro. L’esterno norvegese, che ha fatto benissimo con la maglia del Bodo Glimt nella scorsa stagione, è stato molto chiacchierato qualche settimana fa per una visita medica svolta a Villa Stuart sotto richiesta del. Ha avuto un delicato problema alla spalla e il club azzurro, prima di dare l’eventuale sì definitivo all’accordo, ha voluto un quadro clinico completo. Calciomercato(Getty Images)Calciomercatosul futuro: “Non ho ancora deciso” Si era parlato di accordo per gennaio tra, visto il contratto in scadenza a dicembre e la possibilità di tesserarlo a parametro zero nei primi giorni ...