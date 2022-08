Sofia Loren, ex sarta in carcere a 84 anni: accoltellato il marito. «Portata via in pigiama e senza dentiera» (Di martedì 16 agosto 2022) Una donna di 84 anni è stata arrestata lo scorso 9 agosto con l’accusa di aver accoltellato il marito. Il suo nome è Loretta e, anni fa, è stata la sarta di alcune star del cinema italiano come Sofia Loren, Alberto Sordi e Marcello Mastroianni. In carcere la donna non avrebbe nulla: è stata prelevata dagli agenti in camicia da notte e con sé non avrebbe nemmeno la sua dentiera. A raccontarlo è Gabriella Stramaccioni, Garante dei detenuti del Comune di Roma, che dopo una visita a Rebibbia ha deciso di denunciare le difficili condizioni in cui versa Loretta. «È stata Portata in questi giorni – scrive Stramaccioni su Facebook -. Prelevata dalla sua casa in pigiama senza ... Leggi su blog.libero (Di martedì 16 agosto 2022) Una donna di 84è stata arrestata lo scorso 9 agosto con l’accusa di averil. Il suo nome è Loretta e,fa, è stata ladi alcune star del cinema italiano come, Alberto Sordi e Marcello Mastroi. Inla donna non avrebbe nulla: è stata prelevata dagli agenti in camicia da notte e con sé non avrebbe nemmeno la sua. A raccontarlo è Gabriella Stramaccioni, Garante dei detenuti del Comune di Roma, che dopo una visita a Rebibbia ha deciso di denunciare le difficili condizioni in cui versa Loretta. «È statain questi giorni – scrive Stramaccioni su Facebook -. Prelevata dalla sua casa in...

SilviaTrevisa19 : Una bellissima Sofia Loren che per quel periodo fece scandalo in un film ???????????? - ParliamoDiNews : Il Giorno | La sarta di Sofia Loren e Marcello Mastroianni accoltella il marito: in carcere a 84 anni - Cronaca… - infoitinterno : L'ex sarta di Sofia Loren arrestata per aver accoltellato il marito - infoitinterno : La sarta di Sofia Loren e Marcello Mastroianni accoltella il marito - infoitinterno : Roma, in cella a 84 anni l'ex sarta di Sofia Loren: 'Prelevata da casa in pigiama' -