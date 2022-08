Ricette TV Estate: Caesar salad in versione light | Un classico rivisitato (Di martedì 16 agosto 2022) Uno dei must della cucina internazionale può diventare un ottimo piatto unico estivo. A patto di fare qualche piccola variante. Caesar salad (web source)È buonissima, saporita, un classico della cucina internazionale. Forse non è il massimo della leggerezza in tavola, ma con qualche piccolo cambiamento può conquistare un posto sulla nostra tavola senza pesare troppo sulla bilancia. L’origine della Caesar salad La regina delle insalate nasce in Messico, grazie ad uno chef di origine italiana, tale Cesare Cardini, nato a Baveno, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Al termine della Prima Guerra Mondiale Cardini emigra negli Stati Uniti come molti altri italiani, alla ricerca di un futuro migliore. Approdato nel nuovo mondo con due dei suoi fratelli, si lancia nel business della ristorazione. Apre ... Leggi su newstv (Di martedì 16 agosto 2022) Uno dei must della cucina internazionale può diventare un ottimo piatto unico estivo. A patto di fare qualche piccola variante.(web source)È buonissima, saporita, undella cucina internazionale. Forse non è il massimo della leggerezza in tavola, ma con qualche piccolo cambiamento può conquistare un posto sulla nostra tavola senza pesare troppo sulla bilancia. L’origine dellaLa regina delle insalate nasce in Messico, grazie ad uno chef di origine italiana, tale Cesare Cardini, nato a Baveno, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Al termine della Prima Guerra Mondiale Cardini emigra negli Stati Uniti come molti altri italiani, alla ricerca di un futuro migliore. Approdato nel nuovo mondo con due dei suoi fratelli, si lancia nel business della ristorazione. Apre ...

