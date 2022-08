Renzi e Calenda si intestano (anche) Draghi premier Ma l'ex banchiere non vuole fare il capo del Terzo Polo (Di martedì 16 agosto 2022) Il duo sta cercando di accreditare falsamente l’ipotesi che veramente Draghi sia il loro candidato. Ma questo non è un solo falso storico ma è pure una sonora presa in giro per gli ingenui elettori che magari non seguono la politica e penseranno davvero che quanto si afferma sia vero Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 16 agosto 2022) Il duo sta cercando di accreditare falsamente l’ipotesi che veramentesia il loro candidato. Ma questo non è un solo falso storico ma è pure una sonora presa in giro per gli ingenui elettori che magari non seguono la politica e penseranno davvero che quanto si afferma sia vero Segui su affaritaliani.it

GiuseppeConteIT : Nuova settimana, nuovo cambio di alleanza per Calenda. Ora è il momento di abbracciare il Rinascimento saudita di R… - AlexBazzaro : Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi d… - borghi_claudio : Spoiler delle prossime puntate di fessiful. Calenda torna da Renzi con un mazzo di fiori 'cara non era come pensavi tu' - gioporce : RT @LaNotiziaTweet: L’alleanza Calenda-Renzi e la truffa del Terzo polo: così i giornaloni manipolano la realtà - GiusPecoraro : RT @EugCongiu: Ancora liste di attesa troppo lunghe per gli ospedali italiani. Una priorità di #ItaliaSulSerio dovrà essere la #sanità e la… -