Pnrr, Uncem: oggi ultimo giorno per inviare progetti Green Communities (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Green Communities: oggi, 16 agosto, è l’ultimo giorno per inviare i progetti al ministero degli Affari regionali e delle autonomie e partecipare al bando del Pnrr. Tanti i territori montani, i Comuni insieme che stanno rispondendo all’Avviso. Le Green Communities sono uno strumento importante, voluto da Uncem nel 2008 per rispondere oggi e nei prossimi decenni alle sfide della crisi ecologica e per dire come i Comuni lo fanno insieme, non da soli. “Solo insieme i Comuni – grandi e piccoli – scrivono pagine nuove e dicono cosa vogliono essere. Per questo, la Strategia delle Green Communities è per tutti. Non solo per chi verrà ... Leggi su italiasera (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) –, 16 agosto, è l’peral ministero degli Affari regionali e delle autonomie e partecipare al bando del. Tanti i territori montani, i Comuni insieme che stanno rispondendo all’Avviso. Lesono uno strumento importante, voluto danel 2008 per risponderee nei prossimi decenni alle sfide della crisi ecologica e per dire come i Comuni lo fanno insieme, non da soli. “Solo insieme i Comuni – grandi e piccoli – scrivono pagine nuove e dicono cosa vogliono essere. Per questo, la Strategia delleè per tutti. Non solo per chi verrà ...

