Maltempo, chiusi tratti sull'Appia e sulla Pontina: alberi e rami caduti sulla carreggiata (Di martedì 16 agosto 2022) Notte di Maltempo nel Lazio e si contano i primi danni in particolare nella Provincia di Latina dove alcuni tratti della Pontina e della Via Appia sono stati chiusi a seguito della caduta di alberi e rami sulla carreggiata. Al lavoro sul posto i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine e il personale Anas per ripristinare al più presto la viabilità. Pontina chiusa oggi Per ciò che riguarda la statale 148 la strada in questo momento è interdetta in entrambe le direzioni al km 82,700 all'altezza di Sabaudia (LT) a causa della caduta di alberi e rami sulla carreggiata a seguito del Maltempo come detto.

