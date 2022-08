LIVE Tuffi | Europei 2022 in DIRETTA | ORO BERTOCCHI E BRONZO PELLACANI DAL METRO! Jodoin di Maria e Timbretti Gugiu di bronzo nel Sincro misto 10 metri!

Leggi su oasport

(Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 16.08: Si chiude qui la seconda giornata di gare neial Foro Italico. Italia già a quattro m edaglie dopo tre gare, due ori e due bronzi. L’appuntamento è per domani, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 16.07: Oro per Elenacon 264.25 punti, argento per la svedese Gullstrand con 259.65,per Chiaracon 259.05 16.06: Oro eper l’italia, dunque, che ha aggiunto altre tre medaglie al suo bottino nelle prime tre gare dei. Sono già quattro i podi azzurri 16.05: Non era facile per Elena ...