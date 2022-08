Lingua dei segni, primo corso di laurea alla Sapienza di Roma. La rettrice Polimeni: “Non solo inclusione ma anche formazione” (Di martedì 16 agosto 2022) Dal prossimo anno accademico, all’Università “Sapienza” di Roma, inizierà il primo (e per ora unico) corso di laurea in Italia in Lingua dei segni Lis e List. Una novità che è destinata a riscuotere molto interesse dal momento che ad oggi non c’è nulla di simile nel Paese. L’obiettivo è quello di formare, con la collaborazione delle più importanti realtà pubbliche e private che si occupano di sordità e Lingua dei segni, interpreti professionisti. Per la nostra Università è un motivo di grande orgoglio – spiega la rettrice Antonella Polimeni – essere riusciti a costruire per primi questo nuovo percorso di laurea; gli iscritti acquisiranno specifiche competenze sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Dal prossimo anno accademico, all’Università “” di, inizierà il(e per ora unico)diin Italia indeiLis e List. Una novità che è destinata a riscuotere molto interesse dal momento che ad oggi non c’è nulla di simile nel Paese. L’obiettivo è quello di formare, con la collaborazione delle più importanti realtà pubbliche e private che si occupano di sordità edei, interpreti professionisti. Per la nostra Università è un motivo di grande orgoglio – spiega laAntonella– essere riusciti a costruire per primi questo nuovo perdi; gli iscritti acquisiranno specifiche competenze sia ...

