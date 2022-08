La Marmolada crolla ancora Frana nel pomeriggio | in corso il sopralluogo del Servizio geologico

(Di martedì 16 agosto 2022) Latrema: unadi grosse dimensioni a Cima Uomo si è staccata questo, sul versante che dà verso la Valle di Fassa. Secondo quanto ha dichiarato la Protezione civile della Provincia autonoma di Trento, al momento è inunaereo con gli esperti del. Le procedure di verifica sono state immediatamente attivate, con l’allerta in prima battuta delle squadre del Socalpino e poi con il supporto dei vigili del fuoco volontari e del Saf (il nucleo speleo-alpino-fluviale). Il compito principale è verificare le condizioni in cui versa la parete. Al momento non risulterebbero coinvolte persone, ma bisognerà accertare anche l’eventuale presenza di escursionisti. su Open Leggi ...

