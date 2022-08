Jacobs è tornato | medaglia d' oro agli Europei A Monaco vince la finale dei 100 metri in 9 95

fanpage : Marcell Jacobs è tornato! Il re è tornato! ?? ???? - mrjones1981 : RT @fanpage: Marcell Jacobs è tornato! Il re è tornato! ?? ???? - peterkama : Marcell Jacobs è tornato, è medaglia d’oro nei 100 metri agli Europei di Monaco - Aboutme_Tonya : JACOBS E' TORNATO! IL CIELO È AZZURRO SOPRA MONACO! #Monaco2022 - carlotta5678 : RT @trashtalking_it: Il Re dei 100 metri è tornato. Campione Olimpico, Campione del Mondo indoor e Campione Europeo stasera a Monaco con… -

OA Sport

... ma lo scopriremo; chiaramente le luci dei riflettori, e non solo da parte nostra, sono tutte puntate suche dopo tanti problemi sembraalla condizione che speravamo ritrovasse, ora ...Alle 22.15 la finale dei 100 metri conMarcell. L'azzurro vola in 10 secondi netti nella semifinale dei 100 metri, vince la batteria e conquista il pass per la finale di ... Atletica, MARCELL JACOBS È TORNATO! Semifinale dominata, è caccia all'oro agli Europei! Marcell Jacobs torna a volare in pista: il campione olimpico ha vinto i 100 metri ai campionati Europei di atletica a Monaco di Baviera ...Dopo aver vinto in scioltezza la semifinale in 10 secondi netti, l’azzurro domina anche la finale e si laurea campione d’Europa ...