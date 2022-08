Gf Vip 6, un’ex Vippona confessa: “Ho vissuto il dramma di due aborti, ero disperata” (Di martedì 16 agosto 2022) Dietro un sorriso, un balletto o una foto sexy, spesso si nascondono pagine dolorose della propria vita. Ne sa qualcosa Maria Monsè, ex concorrente della sesta edizione del Gf Vip. La conosciamo tutti per il suo carattere schietto, senza peli sulla lingua, per i suoi profili social in cui si mostra in foto tratte da shooting. Maria però è anche una mamma, una mamma che ha dovuto affrontare per ben due volte la sofferenza più atroce che possa vivere una donna: l’aborto. Come riportato dai colleghi di Fanpage.it, l’ex Vippona ha raccontato sulle pagine del settimanale Ok Salute e Benessere il calvario che ha dovuto affrontare qualche anno dopo la nascita di Perla, la sua unica figlia: Perla nacque e andò tutto bene, finché, passati tre anni, io e mio marito decidemmo che era arrivato il momento di allargare la famiglia. Ero entusiasta di cercare un altro figlio: della ... Leggi su isaechia (Di martedì 16 agosto 2022) Dietro un sorriso, un balletto o una foto sexy, spesso si nascondono pagine dolorose della propria vita. Ne sa qualcosa Maria Monsè, ex concorrente della sesta edizione del Gf Vip. La conosciamo tutti per il suo carattere schietto, senza peli sulla lingua, per i suoi profili social in cui si mostra in foto tratte da shooting. Maria però è anche una mamma, una mamma che ha dovuto affrontare per ben due volte la sofferenza più atroce che possa vivere una donna: l’aborto. Come riportato dai colleghi di Fanpage.it, l’exha raccontato sulle pagine del settimanale Ok Salute e Benessere il calvario che ha dovuto affrontare qualche anno dopo la nascita di Perla, la sua unica figlia: Perla nacque e andò tutto bene, finché, passati tre anni, io e mio marito decidemmo che era arrivato il momento di allargare la famiglia. Ero entusiasta di cercare un altro figlio: della ...

infoitcultura : GF Vip, parla un ex concorrente: «Mi ha distrutta come attrice, non ho lavorato per due anni» - infoitcultura : GF Vip, colpo al cuore e lacrime per un ex vincitore - infoitcultura : “Dopo il GF Vip per due anni non ho lavorato”: la denuncia di un’ex concorrente - infoitcultura : Gf Vip, un’ex Vippona rivela: “Il reality mi ha distrutta' - IsaeChia : #GfVip, un’ex Vippona rivela: “Il reality mi ha distrutta, per due anni non ho più lavorato” Intervistata dal sett… -