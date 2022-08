Gazzetta – Ronaldo, via libera dallo United. E i Red Devils puntano già al sostituto (Di martedì 16 agosto 2022) 2022-08-16 12:21:11 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Ten Hag si è arreso, la frattura con CR7 è irreparabile ed è un problema che va risolto perché condiziona la squadra. Nel mirino Cunha e Vardy Cristiano Ronaldo può lasciare lo United. Almeno secondo Erik Ten Hag, che ha deciso che il 37enne non è più “incedibile e parte integrante del progetto”, come aveva invece sempre sostenuto quando CR7 era lontano dalla squadra per “motivi familiari” dopo che la sua richiesta di cambiare aria era diventata di dominio pubblico. La dirigenza dei Red Devils ora deve decidere come muoversi, sempre che qualcuno si presenti con quell’offerta concreta che finora non è mai arrivata. Cambio di rotta — Ronaldo nell’umiliante 4-0 incassato sabato dal Brentford era tornato titolare dopo aver ... Leggi su justcalcio (Di martedì 16 agosto 2022) 2022-08-16 12:21:11 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Ten Hag si è arreso, la frattura con CR7 è irreparabile ed è un problema che va risolto perché condiziona la squadra. Nel mirino Cunha e Vardy Cristianopuò lasciare lo. Almeno secondo Erik Ten Hag, che ha deciso che il 37enne non è più “incedibile e parte integrante del progetto”, come aveva invece sempre sostenuto quando CR7 era lontano dalla squadra per “motivi familiari” dopo che la sua richiesta di cambiare aria era diventata di dominio pubblico. La dirigenza dei Redora deve decidere come muoversi, sempre che qualcuno si presenti con quell’offerta concreta che finora non è mai arrivata. Cambio di rotta —nell’umiliante 4-0 incassato sabato dal Brentford era tornato titolare dopo aver ...

