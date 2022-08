Ecco come cambia il vostro aspetto quando siete stressati (Di martedì 16 agosto 2022) A volte è più facile a dirsi che a farsi, ma una pandemia globale o l'insoddisfazione al lavoro non sono gli unici fattori di stress che influenzano la pelle, i capelli e tutti i processi corporei. Ci sono molti tipi di stress quotidiano, afferma la dottoressa Michele Green, dermatologa certificata a New York. Tra i maggiori fattori di stress, secondo la dottoressa, ci sono il traffico (rimanerci bloccati è un incubo), la logistica quotidiana (dagli eventi alla spesa), l'inquinamento ambientale (come il fumo e i gas di scarico delle auto) e la mancanza di sonno. Ci sono piccoli modi per ridurre lo stress e che possono avere un grande impatto sulla vostra vita, comprese, sì, le cose superficiali. Ci sono molti modi costosi e hi-tech per sembrare un po' più giovani ed energici, dal retinolo al botox a tutti i mezzi di “mantenimento” dei capelli, compresi i trapianti. Ma ... Leggi su gqitalia (Di martedì 16 agosto 2022) A volte è più facile a dirsi che a farsi, ma una pandemia globale o l'insoddisfazione al lavoro non sono gli unici fattori di stress che influenzano la pelle, i capelli e tutti i processi corporei. Ci sono molti tipi di stress quotidiano, afferma la dottoressa Michele Green, dermatologa certificata a New York. Tra i maggiori fattori di stress, secondo la dottoressa, ci sono il traffico (rimanerci bloccati è un incubo), la logistica quotidiana (dagli eventi alla spesa), l'inquinamento ambientale (il fumo e i gas di scarico delle auto) e la mancanza di sonno. Ci sono piccoli modi per ridurre lo stress e che possono avere un grande impatto sulla vostra vita, comprese, sì, le cose superficiali. Ci sono molti modi costosi e hi-tech per sembrare un po' più giovani ed energici, dal retinolo al botox a tutti i mezzi di “mantenimento” dei capelli, compresi i trapianti. Ma ...

berlusconi : Alla fine della partita del Monza, i giornalisti mi hanno fatto alcune domande: programmi della sinistra, flat tax,… - WRicciardi : La (inquietante) spirale climatica della Nasa: ecco come il pianeta si è riscaldato negli ultimi 140 anni - PagellaPolitica : Quanto sono affidabili i sondaggi in Italia? Numeri e risultati alla mano, ecco come sono andati nel 2013 e nel 201… - Gazzetta_it : Hai preso 2 kg in vacanza? Ritrova il giusto ritmo e spariranno in modo naturale - Vampireminstrel : Il bello di noi donne, è che le palle ce le fanno spuntare come funghi. ecco dove finiscono le mie ogni volta che s… -