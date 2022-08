Donna investita e uccisa da un’auto pirata nel Casertano, macchina risulta rottamata (Di martedì 16 agosto 2022) Una Donna di 34 anni di origine polacca è stata investita e uccisa da un’auto pirata a Castel Volturno (Caserta). È accaduto nella notte di Ferragosto. Secondo quanto accertato dalla Polizia Stradale, la Donna stava attraversando la statale Domiziana ed era in compagnia di due amici, quando è sbucata una Nissan Micra che l’ha centrata in pieno; il conducente della Nissan ha lasciato auto in strada ed è fuggito. La 34enne, secondo quanto riferito dagli amici sotto choc dopo l’incidente, risiedeva a Napoli ed era in vacanza. Dopo gli accertamenti gli investigatori hanno scoperto che la vettura non avrebbe dovuto più circolare, essendo risultata rottamata, per cui non vi è alcun proprietario. Per gli investigatori della Polstrada di Caserta non sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Unadi 34 anni di origine polacca è statadaa Castel Volturno (Caserta). È accaduto nella notte di Ferragosto. Secondo quanto accertato dalla Polizia Stradale, lastava attraversando la statale Domiziana ed era in compagnia di due amici, quando è sbucata una Nissan Micra che l’ha centrata in pieno; il conducente della Nissan ha lasciato auto in strada ed è fuggito. La 34enne, secondo quanto riferito dagli amici sotto choc dopo l’incidente, risiedeva a Napoli ed era in vacanza. Dopo gli accertamenti gli investigatori hanno scoperto che la vettura non avrebbe dovuto più circolare, essendota, per cui non vi è alcun proprietario. Per gli investigatori della Polstrada di Caserta non sarà ...

