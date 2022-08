Clima, la strategia del fare nulla condanna la Terra a maggiori cambiamenti a lungo termine (Di martedì 16 agosto 2022) Se, come disse Mark Twain, “il Clima è ciò che ci aspettiamo e il tempo è ciò che ci becchiamo”, l’estate meteorologica del 2022 riscalda i cuori (e non solo) sul tema del Clima che cambia. Onde di calore, siccità diffusa, incendi boschivi e urbani sollecitano la discussione, del tutto inutile, sulle urgenti misure di prevenzione dei cambiamenti Climatici. Nel frattempo le cose importanti finiscono in secondo piano, appisolate tra le disquisizioni filosofiche e morali. E saranno presto archiviate nel primo cassetto del comò della politica, quello delle buone intenzioni. Nel 1994 scrissi che “la strategia minimalista, ossia quella che comporta il livello più basso di intervento, è rappresentata dal cosiddetto adattamento passivo. Sedersi sulla riva del fiume, guardando l’acqua scorrere: lasciare cioè ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Se, come disse Mark Twain, “ilè ciò che ci aspettiamo e il tempo è ciò che ci becchiamo”, l’estate meteorologica del 2022 riscalda i cuori (e non solo) sul tema delche cambia. Onde di calore, siccità diffusa, incendi boschivi e urbani sollecitano la discussione, del tutto inutile, sulle urgenti misure di prevenzione deitici. Nel frattempo le cose importanti finiscono in secondo piano, appisolate tra le disquisizioni filosofiche e morali. E saranno presto archiviate nel primo cassetto del comò della politica, quello delle buone intenzioni. Nel 1994 scrissi che “laminimalista, ossia quella che comporta il livello più basso di intervento, è rappresentata dal cosiddetto adattamento passivo. Sedersi sulla riva del fiume, guardando l’acqua scorrere: lasciare cioè ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Il comò della politica ha tre cassetti: nel primo ci sono le buone intenzioni, nel secondo i progetti di qualità imbarazz… - ilfattoblog : 'Il comò della politica ha tre cassetti: nel primo ci sono le buone intenzioni, nel secondo i progetti di qualità i… - HariSel95300131 : @Nicola_Bressi Sul clima la discussione non è mica se ci sia o meno il Global Warming. Ma se una strategia basata s… - EnnioRemondino : Il mondo di ferragosto in confusione tra Ucraina, Russia, Taiwan, Cina e Stati Uniti. Chips e clima contro la Cina,… - remocontro_it : Il mondo di ferragosto in confusione tra Ucraina, Russia, Taiwan, Cina e Stati Uniti. Chips e clima contro la Cina,… -