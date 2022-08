Atletica | Dario Dester | “Contentissimo del mio risultato e di essermi confrontato con tanti campioni”

(Di martedì 16 agosto 2022) Un grandesi è messo in mostra a Monaco (Germania). Nel Decathlon degli Europei 2022 dileggera, il nostro portacolori, dopo le prime otto prove, aveva fatto sognare perché era secondo. Purtroppo per lui, ha pagato la mancanza di competitività nel lancio del giavellotto, realizzando comunque il personale di 57.24 metri (696 punti). Ha stretto i dentinei 1500 metri, realizzando il crono di 4:41.63 (670 punti), chiudendo in sesta posizione i suoi sforzi con lo score di 8218 punti e il nuovo primato italiano degno di nota. L’allievo di Pietro Frittoli ha fatto vedere ampi miglioramenti nei lanci e ha mantenuto un’ottima tenuta nel corso dell’intera prova. “Sonoper il mio, è frutto di un lavoro minuzioso in cui ho cercato di mettere ...

zazoomblog : Atletica Dario Dester abbatte il record italiano del Dechatlon dopo 26 anni. 6° posto agli Europei - #Atletica… - SerpiLuisa : Complimenti a Niklas #Kaul per la conquista della medaglia d’oro nel decathlon ?? GRANDISSIMO Dario #Dester, nuovo r… - infoitsport : Atletica, Dario Dester sogna magie agli Europei - infoitsport : Atletica, Dario Dester: 'Felicissimo della mia prima giornata, non temo quello che mi aspetta' - infoitsport : Atletica, Dario Dester 2° nel Decathlon dopo 8 prove! Si sogna la medaglia agli Europei -

Marcell Jacobs ha vinto l'oro nei 100 metri agli Europei diin corso a Monaco. L'azzurro campione olimpico si è imposto in 9"95. Crippa bronzo nei 5. record italiano di DesterDester ...Il Campione Italiano in carica ha accumulato sinora 6852 punti, ma non sarà facile contenere la rimonta di alcuni inseguitori molto temibili come gli estoni Maicel Uibo (6788) e Janek Oiglane (6779), ...ATLETICA - Dario Dester chiude al sesto posto il Decathlon degli Europei di Monaco, ma con il punteggio di 8.218 ha battuto dopo addirittura 26 anni lo storico ...Serata di emozioni forti per l’atletica italiana. Gli azzurri festeggiano la seconda medaglia della spedizione agli Europei di Monaco di Baviera grazie a un favoloso Yeman Crippa e al suo bronzo con i ...