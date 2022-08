Atletica | Alice Mangione | “Mi do un sei | ora testa alla staffetta”

Leggi su oasport

(Di martedì 16 agosto 2022) Niente impresa pernei 400 metri agli Europei 2022 di. A Monaco (Germania) l’azzurra conclude la seconda semifinale in quinta posizione in 52”02, tempo che purtroppo non basta per accedere all’atto conclusivo di questa gara. Prima di parlare della propria gara,ha parlato ai microfoni di Rai Sport delle prime della classe: “Vedere campionesse come Bol e la Kaczmarek (autrici di grandi prove nelle semifinali, ndr) mi fa venire voglia di allenarmi ancora di più per poter riuscire un giorno a correre vicino a loro”. L’azzurra ha poi commentato la sua prova: “Io per la mia gara mi do un 6. Non sono soddisfatta del mio tempo però so che ci vuole più allenamento per reggere i turni e io quest’anno sono un po’ indietro per via dell’intervento. Questa comunque non è una giustificazione perché ...