Anticipazioni Una Vita | prepariamoci a dire addio ad Acacias

Leggi su chedonna

(Di martedì 16 agosto 2022) Novità nella programmazione Mediaset per le nostre soap preferite. Ecco come cambierà il palinsesto nell’estate! Cosa succederà ad Una? La serie TV “Una” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it