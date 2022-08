"Un gravissimo errore". La Gelmini attacca la Meloni, cosa ha detto: centrino alla frutta (Di lunedì 15 agosto 2022) Maria Stella Gelmini torna ad attaccare Giorgia Meloni. L'ex forzista, ora passata con Calenda e Azione, da qualche tempo ha un obiettivo chiaro: mettere nel mirino la leader di Fratellid'Italia. La Meloni da tempo chiede un tavolo per ridiscutere i termini del Pnrr. Una trattativa legittima nel caso in cui il centrodestra dovesse approdare al governo. Ma per la Gelmini il Pnrr non va più discusso, è una questione chiusa: "Rinegoziare il PNRR come proposto da Giorgia Meloni è un gravissimo errore. A rischio la credibilità dell'Italia e la nuova rata di finanziamenti da 20 miliardi di euro. Di fronte a tutto questo Lega e Forza Italia tacciono. Una cosa è la propaganda, altro la responsabilità verso il Paese". ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Maria Stellatorna adre Giorgia. L'ex forzista, ora passata con Calenda e Azione, da qualche tempo ha un obiettivo chiaro: mettere nel mirino la leader di Fratellid'Italia. Lada tempo chiede un tavolo per ridiscutere i termini del Pnrr. Una trattativa legittima nel caso in cui il centrodestra dovesse approdare al governo. Ma per lail Pnrr non va più discusso, è una questione chiusa: "Rinegoziare il PNRR come proposto da Giorgiaè un. A rischio la credibilità dell'Italia e la nuova rata di finanziamenti da 20 miliardi di euro. Di fronte a tutto questo Lega e Forza Italia tacciono. Unaè la propaganda, altro la responsabilità verso il Paese". ...

