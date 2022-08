Seconda giornata Bundesliga 2022 23 | il punto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 15 agosto 2022) Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono le uniche due squadre a punteggio pieno dopo la/23. I bavaresi hanno regolato il Wolfsburg (2-0) rispondendo ai gialloneri che, nell’anticipo di venerdì, si sono imposti sul campo del Friburgo(1-3). Cade il Bayer Leverkusen in casa contro l’Augusta(1-2), mentre il Lipsia è fermato dal Colonia(2-2). Colpo dell’Hoffenheim che vince in rimonta sul Bochum(3-2), in parità, invece, terminano Werder Brema-Stoccarda(2-2), Hertha Berlino-Francoforte(1-1), e Schalke-Gladbach(2-2)./23: i risultati Friburgo-Borussia Dortmund 1-3 Bayer Leverkusen-Augusta 1-2 Lipsia-Colonia 2-2 Hoffenheim-Bochum 3-2 Hertha Berlino-Eintracht Francoforte ...