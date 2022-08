Messa Ferragosto in tv lunedì 15 agosto: programma, orari, canale e diretta streaming (Di lunedì 15 agosto 2022) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe di Ferragosto nella giornata di lunedì 15 agosto. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà trasMessa la Messa in diretta su Rai Uno. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. IL programma COMPLETO RAI UNO ore 10:55 – Santa ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Il, glie le informazioni sulle messe dinella giornata di15. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. ILCOMPLETO RAI UNO ore 10:55 – Santa ...

