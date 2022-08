LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: record italiano per Bianchi nel Time Trial! Bene Barbieri nell’omnium (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 14.12 Arrivata l’ufficialità: il belga Fabio Van Den Bossche porta a casa la vittoria e i primi 40 punti nell’omnium. 14.09 Anche qui sarà decisivo il photofinish per delineare le posizioni finali. 14.06 Gara molto equilibrata, Consonni paga un giro ma sta recuperando. 14.03 Ecco l’ordine di arrivo della Scratch Race femminile: 1 73 PIKULIK Daria 10009988556 POL 402 50 Barbieri Rachele 10010714743 ITA 38 3 46 KAY Emily 10008678551 IRL 36 4 16 COPPONI Clara 10015328711 FRA 34 5 64 VAN DER DUIN Maike 10022697475 NED 32 6 30 TEUTENBERG Lea Lin 10016000536 GER 30 7 12 DIDERIKSEN Amalie 10009487085 DEN 28 8 6 KOPECKY Lotte 10007350459 BEL 26 9 69 STENBERG Anita Yvonne 10008956114 NOR 24 10 35 GEORGI Pfeiffer 10015335074 GBR 22 11 93 SEITZ Aline 10009548319 SUI 20 12 11 ŠEV?ÍKOVÁ Petra 10015336791 CZE ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.12 Arrivata l’ufficialità: il belga Fabio Van Den Bossche porta a casa la vittoria e i primi 40 punti. 14.09 Anche qui sarà decisivo il photofinish per delineare le posizioni finali. 14.06 Gara molto equilibrata, Consonni paga un giro ma sta recuperando. 14.03 Ecco l’ordine di arrivo della Scratch Race femminile: 1 73 PIKULIK Daria 10009988556 POL 402 50Rachele 10010714743 ITA 38 3 46 KAY Emily 10008678551 IRL 36 4 16 COPPONI Clara 10015328711 FRA 34 5 64 VAN DER DUIN Maike 10022697475 NED 32 6 30 TEUTENBERG Lea Lin 10016000536 GER 30 7 12 DIDERIKSEN Amalie 10009487085 DEN 28 8 6 KOPECKY Lotte 10007350459 BEL 26 9 69 STENBERG Anita Yvonne 10008956114 NOR 24 10 35 GEORGI Pfeiffer 10015335074 GBR 22 11 93 SEITZ Aline 10009548319 SUI 20 12 11 ŠEV?ÍKOVÁ Petra 10015336791 CZE ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: parte bene Simone Consonni si prosegue con le batterie - #Ciclismo… - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA - Nuotomania : DA OASPORT - #Atletica #Ciclismo #LiveSport #Nuoto #Nuotoartistico LIVE Europei 2022, liveblog 15 agosto in DIRETTA… - RSIsport : ?????? European Championships da Monaco 15h30 Arrampicata, Ciclismo su pista, Atletica A seguire ????????? Nuoto, Europe… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: Simone Consonni e Rachele Barbieri per stupire nell’Omnium -… -