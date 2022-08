Lio Rush: “Sono in contatto con la WWE per un possibile ritorno” (Di lunedì 15 agosto 2022) Tra il 2017 e il 2020 ha partecipato attivamente agli show della WWE prima di ritirarsi e ritornare diverse volte nel Wrestling. Lio Rush è stato licenziato nell’aprile del 2020 all’interno dei primi tagli operati dalla compagnia e che caratterizzeranno i due anni successivi. Ora però sembra che il wrestler possa ritornare negli show made in Stamford, secondo quanto riportato dallo stesso Lio al sito Wrestlinginc. Le parole di Lio Rush “Credo che le cose stiano cambiando (in WWE). Penso che le persone lì vogliano fare tanti soldi e io Sono uno di quelli che ne fa fare parecchi. Per questo sto discutendo con loro per un possibile ritorno. Vedremo. Non metto il veto a nulla”. Il tweet che sa di indizio pic.twitter.com/xfUMU7QE6i— Lio Rush ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 15 agosto 2022) Tra il 2017 e il 2020 ha partecipato attivamente agli show della WWE prima di ritirarsi e ritornare diverse volte nel Wrestling. Lioè stato licenziato nell’aprile del 2020 all’interno dei primi tagli operati dalla compagnia e che caratterizzeranno i due anni successivi. Ora però sembra che il wrestler possa ritornare negli show made in Stamford, secondo quanto riportato dallo stesso Lio al sito Wrestlinginc. Le parole di Lio“Credo che le cose stiano cambiando (in WWE). Penso che le persone lì vogliano fare tanti soldi e iouno di quelli che ne fa fare parecchi. Per questo sto discutendo con loro per un. Vedremo. Non metto il veto a nulla”. Il tweet che sa di indizio pic.twitter.com/xfUMU7QE6i— Lio...

The Shield Of Wrestling Lio Rush: "Sono in contatto con la WWE per un possibile ritorno" Tra il 2017 e il 2020 ha partecipato attivamente agli show della WWE prima di ritirarsi e ritornare diverse volte nel Wrestling. Lio Rush è stato licenziato nell'aprile del 2020 all'interno dei primi ... Lio Rush sta per tornare in WWE Il video criptico Tra il 2017 e il 2020 ha partecipato attivamente agli show della WWE prima di ritirarsi e ritornare diverse volte nel Wrestling. Lio Rush è stato licenziato nell'aprile del 2020 all'interno dei primi ...