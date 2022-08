La coppia che ha preso a calci e pugni un’ausiliare del traffico per una multa di 18 euro (Di lunedì 15 agosto 2022) Una giovanissima ausiliare del traffico 25enne è stata picchiata la scorsa notte a suon di calci e pugni da una coppia di coniugi. Il motivo? Una multa di 18 euro ai danni dei due, dovuta a un’infrazione. L’episodio ha avuto luogo a Palinuro, nota località della costa cilentana in provincia di Salerno. I turisti protagonisti della vicenda si sono dati alla fuga subito dopo l’aggressione e hanno fatto perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuto nell’immediato un vigile urbano, poi sono arrivati i Carabinieri che hanno subito avviato le indagini per individuare i due aggressori. La vittima dell’aggressione, da parte sua, ha riportato per fortuna solo lievi contusioni e ha presentato denuncia contro ignoti. Ausiliare del traffico aggredita: indagini in corso La ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Una giovanissima ausiliare del25enne è stata picchiata la scorsa notte a suon dida unadi coniugi. Il motivo? Unadi 18ai danni dei due, dovuta a un’infrazione. L’episodio ha avuto luogo a Palinuro, nota località della costa cilentana in provincia di Salerno. I turisti protagonisti della vicenda si sono dati alla fuga subito dopo l’aggressione e hanno fatto perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuto nell’immediato un vigile urbano, poi sono arrivati i Carabinieri che hanno subito avviato le indagini per individuare i due aggressori. La vittima dell’aggressione, da parte sua, ha riportato per fortuna solo lievi contusioni e ha presentato denuncia contro ignoti. Ausiliare delaggredita: indagini in corso La ...

