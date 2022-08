Juve, nuovi contatti per Depay: può essere la settimana decisiva (Di lunedì 15 agosto 2022) nuovi contatti in giornata tra la Juventus e l'entourage di Memphis Depay. L'attaccante olandese è la prima scelta per l'attacco,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 15 agosto 2022)in giornata tra lantus e l'entourage di Memphis. L'attaccante olandese è la prima scelta per l'attacco,...

romeoagresti : In queste ore sono previsti nuovi contatti tra #Juve ed #Eintracht per #Kostic: i bianconeri vogliono chiudere l’op… - romeoagresti : Oggi nuovi contatti tra la #Juve e #Depay: si continua ad andare avanti e per i bianconeri l’olandese resta l’assol… - marcoconterio : ?????? Stasera nuovi contatti tra la #Juventus e l'entourage di Filip Kostic dell'#Eintracht. La Juve ha deciso di a… - sportli26181512 : Juve, nuovi contatti per Depay: può essere la settimana decisiva: Nuovi contatti in giornata tra la Juventus e l'en… - cmdotcom : #Juve, nuovi contatti per #Depay: può essere la settimana decisiva -