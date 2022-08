Giulia Salemi | cosi non è più la stessa | Tutti sono rimasti senza parole | è irriconoscibile

Leggi su ildemocratico

(Di lunedì 15 agosto 2022) Unadiversa dal solito che ha allarmato immediatamentei fan. Ma cosa le è accaduto?e Pierpaolo Pretelli continuano ad essere sempre più legati che mai. Il loro rapporto è iniziato all’interno della casa più spiata d’Italia, dove siconosciuti. Da quando hanno lasciato il Grande Fratello Vip, non sipiù separati. La dedica diLa coppia intanto si gode le vacanze estive, dato che in autunno gli impegni lavorativi saranno nuovamente tantissimi. Solo pochi giorni fa, in occasione del compleanno di Pierpaolo, la fidanzataha deciso di dedicargli un lungo e commovente post sui social per potergli fare i migliori auguri. L’influencer italo ...