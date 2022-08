E' morta Carmen Scivittaro | la Teresa di ' Un posto al sole' | l' attrice aveva 77 anni

fanpage : È morta Carmen Scivittaro, l'attrice aveva 77 anni - IlContiAndrea : È morta Teresina di #Upas. L’attrice Carmen Scivittaro aveva 77 anni - RaiNews : Nella fiction partenopea, interpretava il personaggio di Teresina, la moglie di Otello. L’attrice è scomparsa oggi,… - rada_maja : RT @rada_maja: ??Rip/ Morta a 77 anni Carmen Scivittaro, attrice e drammaturga , nota come “Teresa” in Un posto al sole ???? - Lellina82 : RT @IlContiAndrea: È morta Teresina di #Upas. L’attrice Carmen Scivittaro aveva 77 anni -

Scivittaro, tra le protagoniste più amate della fiction 'Un posto al sole', nella quale ha recitato per 20 anni il ruolo di Teresa Diacono, èall'età di 77 anni. Aveva iniziato come ...La famiglia di Un posto al sole Rai è in lutto: èScivittaro che per 20 anni ha ricoperto il ruolo di Teresa Diacono nella fiction. L'attrice, 77 anni, aveva iniziato come scrittrice di atti unici trasmessi da Radio 2 e recitò in ...Il successo del grande pubblico arrivò nel 1998 nei panni di Teresa Diacono nella soap opera Un posto al sole, ruolo che ricopre fino al 2018.La famiglia di Un posto al sole Rai è in lutto: è morta Carmen Scivittaro che per 20 anni ha ricoperto il ruolo di Teresa Diacono nella fiction. L'attrice, 77 anni, aveva iniziato come scrittrice di a ...