Caos liste nel Pd: terremoto in Puglia, se ne va Stefàno. Lite anche per la ricandidatura di Casini (Di lunedì 15 agosto 2022) Slitta la direzione del Pd che deve ratificare le liste e i candidati. In Puglia le scelte del partito sulle candidature hanno indotto il senatore Dario Stefàno a lasciare . «Ho deciso di non candidarmi con questo Partito Democratico alle prossime elezioni parlamentari e di consegnare al segretario Letta la tessera – scrive Stefàno su Facebook -. Lo stesso segretario che, solo qualche mese fa, mi ha chiesto di rimuovere la mia auto sospensione dal Pd, pur avendo condiviso appieno le ragioni che avevano portato a quella scelta. La mia è una decisione sofferta – prosegue il senatore leccese -, determinata da una serie di errori di valutazione che il Pd sta continuando a inanellare. Errori, sia tattici, sia di strategia politica». Enrico Letta Letta ha infatti deciso di appaltare la lista in Puglia alla ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 agosto 2022) Slitta la direzione del Pd che deve ratificare lee i candidati. Inle scelte del partito sulle candidature hanno indotto il senatore Darioa lasciare . «Ho deciso di non candidarmi con questo Partito Democratico alle prossime elezioni parlamentari e di consegnare al segretario Letta la tessera – scrivesu Facebook -. Lo stesso segretario che, solo qualche mese fa, mi ha chiesto di rimuovere la mia auto sospensione dal Pd, pur avendo condiviso appieno le ragioni che avevano portato a quella scelta. La mia è una decisione sofferta – prosegue il senatore leccese -, determinata da una serie di errori di valutazione che il Pd sta continuando a inanellare. Errori, sia tattici, sia di strategia politica». Enrico Letta Letta ha infatti deciso di appaltare la lista inalla ...

SecolodItalia1 : Caos liste nel Pd: terremoto in Puglia, se ne va Stefàno. Lite anche per la ricandidatura di Casini… - mike1965m : @davidallegranti A me sembra che il problema delle liste ce l’abbiano tutti e nel PD rappresenta la loro situazione… - FilippoCarmigna : RT @tempoweb: ?? Il decennio targato #PD lascia l'#Italia in ginocchio?? Prezzi ed energia, salari e rete unica: ecco le grane per chi vince??… - ananassobasso : RT @tempoweb: ?? Il decennio targato #PD lascia l'#Italia in ginocchio?? Prezzi ed energia, salari e rete unica: ecco le grane per chi vince??… - Spacema22867591 : RT @tempoweb: ?? Il decennio targato #PD lascia l'#Italia in ginocchio?? Prezzi ed energia, salari e rete unica: ecco le grane per chi vince??… -