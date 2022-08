VIDEO – Prima rete di Koulibaly in maglia Chelsea: il gol è pazzesco! (Di domenica 14 agosto 2022) In Inghilterra va di scena un grande classico della Premier League, Chelsea-Tottenham. A Stamford Bridge c’è tanta vecchia conoscenza del calcio italiano ed in particolare del Napoli. Nelle file dei Blues infatti ci sono Jorginho e Koulibaly, proprio quest’ultimo ha trovato la Prima rete con la sua nuova squadra realizzando un gol bellissimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Chelsea Koulibaly Da sinistra infatti Cucurella ha crossato al centro il pallone trovando da solo l’ex 26 del Napoli che non si è lasciato pregare ed ha calciato al volo infilando alle spalle di Lloris il pallone dell’1-0. Gioia incontenibile quella del senegalese che non poteva presentarsi in maniera migliore davanti ai suoi nuovi tifosi. Kalidou Koulibaly non è nuovo a gol del ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 14 agosto 2022) In Inghilterra va di scena un grande classico della Premier League,-Tottenham. A Stamford Bridge c’è tanta vecchia conoscenza del calcio italiano ed in particolare del Napoli. Nelle file dei Blues infatti ci sono Jorginho e, proprio quest’ultimo ha trovato lacon la sua nuova squadra realizzando un gol bellissimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo.Da sinistra infatti Cucurella ha crossato al centro il pallone trovando da solo l’ex 26 del Napoli che non si è lasciato pregare ed ha calciato al volo infilando alle spalle di Lloris il pallone dell’1-0. Gioia incontenibile quella del senegalese che non poteva presentarsi in maniera migliore davanti ai suoi nuovi tifosi. Kalidounon è nuovo a gol del ...

