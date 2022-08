Va insieme ai figli di 12 e 13 anni ad accoltellare un uomo sotto casa: la vittima accusata di avere una relazione con la madre dei ragazzi (Di domenica 14 agosto 2022) Accoltellato nell’androne del proprio condominio a Castellammare di Stabia (Napoli) da un 49enne che si è presentato per un agguato insieme ai figli di 12 e 13 anni. La vittima è stata colpita perché accusata di avere una relazione con la madre dei ragazzi: è stato ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita e ne avrà per 40 giorni. Qualcuno ha suonato al suo citofono, l’uomo è sceso. Probabilmente conosceva chi lo ha chiamato e si preparava a un confronto. Secondo le ricostruzioni ancora da verificare, il primo a colpirlo è stato il tredicenne. Poi, nel tentativo di reazione, è stato raggiunto da altri due fendenti (non è ancora chiaro sferrati da chi in particolare) dopo essere stato circondato anche dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Accoltellato nell’androne del proprio condominio a Castellammare di Stabia (Napoli) da un 49enne che si è presentato per un agguatoaidi 12 e 13. Laè stata colpita perchédiunacon ladei: è stato ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita e ne avrà per 40 giorni. Qualcuno ha suonato al suo citofono, l’è sceso. Probabilmente conosceva chi lo ha chiamato e si preparava a un confronto. Secondo le ricostruzioni ancora da verificare, il primo a colpirlo è stato il tredicenne. Poi, nel tentativo di reazione, è stato raggiunto da altri due fendenti (non è ancora chiaro sferrati da chi in particolare) dopo essere stato circondato anche dal ...

