Tra i simboli spunta il nome di Draghi, Palazzo Chigi: "Non autorizzato" (Di domenica 14 agosto 2022) Tra i simboli dei partiti depositati arriva anche "Italiani con Draghi - Rinascimento" unico logo con il nome del presidente del consiglio: oltre alla scritta Italiani con Draghi il simbolo è corredato da una striscia... Leggi su europa.today (Di domenica 14 agosto 2022) Tra idei partiti depositati arriva anche "Italiani con- Rinascimento" unico logo con ildel presidente del consiglio: oltre alla scritta Italiani conil simbolo è corredato da una striscia...

fattoquotidiano : Regionali Sicilia, alta tensione tra M5s e Pd dopo il deposito dei simboli: “I dem sottovalutano la situazione”. Al… - KTrevisti : RT @Helliot_Spencer: Depositati 101 simboli per le elezioni, tra cui quello del 'Partito dei Cattolici' che, rispetto agli altri, contiene… - Helliot_Spencer : Depositati 101 simboli per le elezioni, tra cui quello del 'Partito dei Cattolici' che, rispetto agli altri, contie… - Nicola23453287 : RT @carmelodipaola: @CottarelliCPI Le risulta che la fiamma era tra i simboli del fascismo? - infoitinterno : Elezioni: tra i simboli spunta anche 'Italiani con Draghi'. Ma il premier non ne sa nulla -