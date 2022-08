Morta Rossana Di Lorenzo, addio all’attrice che fu la moglie di Alberto Sordi in due film (Di domenica 14 agosto 2022) È Morta sabato 13 agosto, nella sua casa romana, l’attrice Rossana Di Lorenzo. Aveva 84 anni ed era sorella di Maurizio Arena. A darne notizia all’Adnkronos è stato il nipote Pino Insegno, anche lui attore. Tra i suoi ruoli più importanti, quello di moglie del personaggio interpretato da Alberto Sordi in uno degli episodi di ‘Il comune senso del pudore’ e poi ancora nel film ‘Le coppie‘, ruolo, quest’ultimo, che le valse la candidatura come migliore attrice non protagonista ai Nastri d’Argento nel 1971. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Èsabato 13 agosto, nella sua casa romana, l’attriceDi. Aveva 84 anni ed era sorella di Maurizio Arena. A darne notizia all’Adnkronos è stato il nipote Pino Insegno, anche lui attore. Tra i suoi ruoli più importanti, quello didel personaggio interpretato dain uno degli episodi di ‘Il comune senso del pudore’ e poi ancora nel‘Le coppie‘, ruolo, quest’ultimo, che le valse la candidatura come migliore attrice non protagonista ai Nastri d’Argento nel 1971. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

