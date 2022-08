Maggiore Salernitana, ci siamo: il giocatore in città pronto per le visite (Di domenica 14 agosto 2022) In dirittura d’arrivo l’affare che porterà Giulio Maggiore alla Salernitana: l’ex capitano dello Spezia è arrivato in città In via di definizione il trasferimento di Giulio Maggiore alla Salernitana. Dopo il turbolento addio allo Spezia, il centrocampista sarà un nuovo rinforzo per Nicola e, come riportato da Alfredo Pedullà, è arrivato in città laddove sosterrà le visite mediche e in serata potrebbe essere in tribuna all’Arechi per la sfida contro la Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) In dirittura d’arrivo l’affare che porterà Giulioalla: l’ex capitano dello Spezia è arrivato inIn via di definizione il trasferimento di Giulioalla. Dopo il turbolento addio allo Spezia, il centrocampista sarà un nuovo rinforzo per Nicola e, come riportato da Alfredo Pedullà, è arrivato inladdove sosterrà lemediche e in serata potrebbe essere in tribuna all’Arechi per la sfida contro la Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

