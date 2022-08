Gazzetta – Monza, 13 acquisti pronti per l’uso. E devono arrivare i giorni del Condor… (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-13 09:30:59 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla GdS: Con gli innesti di Marì e Petagna l’a.d. Galliani ha consegnato a Stroppa prima dell’esordio una ricca batteria di rinforzi: 10 italiani e 3 stranieri. Ora nel mirino c’è Rovella Il Monza ha fatto tredici ma per due motivi non c’è da alzare le braccia al cielo: non è sufficiente per restare automaticamente in Serie A e, soprattutto, non è finita qui. Con gli acquisti di Pablo Marì e Andrea Petagna a poche ore dall’esordio storico in Serie A, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono arrivati a tredici acquisti. La squadra che ha ottenuto la promozione attraverso i playoff di B è stata in pratica rivoluzionata. Ogni reparto ha beneficiato di almeno due innesti per reparto. La filosofia che anima la strategia di ... Leggi su justcalcio (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-13 09:30:59 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla GdS: Con gli innesti di Marì e Petagna l’a.d. Galliani ha consegnato a Stroppa prima dell’esordio una ricca batteria di rinforzi: 10 italiani e 3 stranieri. Ora nel mirino c’è Rovella Ilha fatto tredici ma per due motivi non c’è da alzare le braccia al cielo: non è sufficiente per restare automaticamente in Serie A e, soprattutto, non è finita qui. Con glidi Pablo Marì e Andrea Petagna a poche ore dall’esordio storico in Serie A, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono arrivati a tredici. La squadra che ha ottenuto la promozione attraverso i playoff di B è stata in pratica rivoluzionata. Ogni reparto ha beneficiato di almeno due innesti per reparto. La filosofia che anima la strategia di ...

