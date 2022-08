Fiorentina, cambio di gerarchie in attacco: la decisione di Italiano in attacco (Di domenica 14 agosto 2022) La Fiorentina si appresta a vivere una delle stagioni più importanti da molto tempo a questa parte, e per prepararsi al meglio Rocco Commisso è intervenuto al meglio sul mercato intervenendo sul mercato. La proprietà ha offerto dei grandi colpi come Dodo o Jovic, che mister Italiano potrà utilizzare nel corso di questa stagione. Nel pre campionato sembrava chiaro che Luka Jovic avrebbe preso in mano l‘attacco gigliato, ma ora qualcosa sembra essere cambiato. Jovic Cabral Fiorentina Sembra infatti che oggi non ci sarà il serbo a guidare l’attacco, bensì sarà Arthur Cabral ad essere il principale pericolo offensivo. Il brasiliano sarà inoltre affiancato da Nico Gonzalez e Riccardo Sottil nel tridente d’attacco di mister ... Leggi su rompipallone (Di domenica 14 agosto 2022) Lasi appresta a vivere una delle stagioni più importanti da molto tempo a questa parte, e per prepararsi al meglio Rocco Commisso è intervenuto al meglio sul mercato intervenendo sul mercato. La proprietà ha offerto dei grandi colpi come Dodo o Jovic, che misterpotrà utilizzare nel corso di questa stagione. Nel pre campionato sembrava chiaro che Luka Jovic avrebbe preso in mano l‘gigliato, ma ora qualcosa sembra essere cambiato. Jovic CabralSembra infatti che oggi non ci sarà il serbo a guidare l’, bensì sarà Arthur Cabral ad essere il principale pericolo offensivo. Il brasiliano sarà inoltre affiancato da Nico Gonzalez e Riccardo Sottil nel tridente d’di mister ...

