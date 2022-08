Elezioni, depositato al Viminale il simbolo di Palamara oltre il sistema (Di domenica 14 agosto 2022) E’ stato depositato al Viminale, il simbolo dell’ex magistrato Luca Palamara. Il contrassegno con la dea bendata della giustizia, e la scritta ‘Palamara oltre il sistema’. Palamara e’ anche indicato come capo politico. “Abbiamo depositato il simbolo di ‘Palamara oltre il sistema’ richiamandoci ai temi della giustizia equa, la dea con la bilancia e non il pugnale proprio per esprimere un punto di vista garantista e’ una visione della giustizia equa rapida scevra da inquinamenti esterni”, commenta Palamara in una nota . L’ex magistrato non venuto di persona a depositare ha poi aggiunto: “Una giustizia che venga declinata dal punto di vista sociale, del ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) E’ statoal, ildell’ex magistrato Luca. Il contrassegno con la dea bendata della giustizia, e la scritta ‘il’.e’ anche indicato come capo politico. “Abbiamoildi ‘il’ richiamandoci ai temi della giustizia equa, la dea con la bilancia e non il pugnale proprio per esprimere un punto di vista garantista e’ una visione della giustizia equa rapida scevra da inquinamenti esterni”, commentain una nota . L’ex magistrato non venuto di persona a depositare ha poi aggiunto: “Una giustizia che venga declinata dal punto di vista sociale, del ...

