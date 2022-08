Ultime Notizie – Bollo auto 2022: le novità tra scadenze, calcolo ed esenzione (Di sabato 13 agosto 2022) Il Bollo auto, la tassa di possesso automobilistica, è un tributo dovuto da tutti i possessori di veicoli immatricolati in Italia, ma non esistono né una scadenza, né un importo univoci per il pagamento. Per pagare il Bollo auto, i possessori del veicolo devono fare riferimento alla data di immatricolazione e al tipo di mezzo di locomozione. Come spiega Money.it, la tassa di possesso si calcola in base alla potenza del veicolo e alla classe ambientale, entrambi riportati sul libretto di circolazione. È possibile calcolare l’importo e verificare la data di scadenza del Bollo auto 2022 inserendo il numero di targa del veicolo sul portale apposito dell’Agenzia delle Entrate, così da non saltare il pagamento ed evitare le eventuali sanzioni monetarie e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 13 agosto 2022) Il, la tassa di possessomobilistica, è un tributo dovuto da tutti i possessori di veicoli immatricolati in Italia, ma non esistono né una scadenza, né un importo univoci per il pagamento. Per pagare il, i possessori del veicolo devono fare riferimento alla data di immatricolazione e al tipo di mezzo di locomozione. Come spiega Money.it, la tassa di possesso si calcola in base alla potenza del veicolo e alla classe ambientale, entrambi riportati sul libretto di circolazione. È possibile calcolare l’importo e verificare la data di scadenza delinserendo il numero di targa del veicolo sul portale apposito dell’Agenzia delle Entrate, così da non saltare il pagamento ed evitare le eventuali sanzioni monetarie e ...

sole24ore : ??La #nave, autorizzata a partire dal porto di Chornomorsk in #Ucraina con un carico di 15mila tonnellate di #mais,… - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - ServiziAlLavoro : Marina Militare, via al nuovo concorso per 194 volontari VFP4 - Ultime notizie dalla Sicilia idoneità psico-fisica… - junews24com : Calciomercato Juve, definita la strategia: ecco i prossimi colpi -