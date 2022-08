“Rigore assurdo per il Milan”, il giornalista polemico sui social (Di sabato 13 agosto 2022) Alle 18:30 è iniziata la prima giornata di Serie A 2022/2023. Ad aprire le danze Milan-Udinese che alla fine del primo tempo registra un pirotecnico 2-2. Becao dopo appena due minuti di gioco ha sbloccato il risultato, vantaggio poi neutralizzato da Theo Hernandez che dal dischetto ha ristabilito l’equilibrio. Al 15° minuto Rebic ha completato la rimonta ma allo scadere del primo tempo Masina ha sorpreso la difesa rossonera insaccando con un colpo di testa alle spalle di Maignan. Proprio il primo gol siglato dai rossoneri ha scatenato le prime polemiche della stagione dato che il Rigore è arrivato da un contatto dubbio tra Calabria e Soppy. Tra gli altri è intervenuto duramente sull’episodio il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmieri, il quale ha sfoderato un attacco diretto alla squadra dei direttori di gara e in generale ... Leggi su rompipallone (Di sabato 13 agosto 2022) Alle 18:30 è iniziata la prima giornata di Serie A 2022/2023. Ad aprire le danze-Udinese che alla fine del primo tempo registra un pirotecnico 2-2. Becao dopo appena due minuti di gioco ha sbloccato il risultato, vantaggio poi neutralizzato da Theo Hernandez che dal dischetto ha ristabilito l’equilibrio. Al 15° minuto Rebic ha completato la rimonta ma allo scadere del primo tempo Masina ha sorpreso la difesa rossonera insaccando con un colpo di testa alle spalle di Maignan. Proprio il primo gol siglato dai rossoneri ha scatenato le prime polemiche della stagione dato che ilè arrivato da un contatto dubbio tra Calabria e Soppy. Tra gli altri è intervenuto duramente sull’episodio ildi Sportitalia Tancredi Palmieri, il quale ha sfoderato un attacco diretto alla squadra dei direttori di gara e in generale ...

